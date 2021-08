Vanessa Bryant è sbarcata a Venezia in vista dell’evento di moda organizzato da Dolce e Gabbana. Venerdì la vedova di Kobe Bryant, oggi 39 anni, è stata vista salire su un volo per l’aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York prima di salire su un jet privato per raggiungere la sua ultima tappa in Italia. Non è arrivata da sola a Venezia perché insieme a lei è stata avvistata anche la sua migliore amica Ciara.

L’attesissimo evento vedrà sfilate delle ultime collezioni del brand: Alta Moda, Alta Sartoria, Alta Gioielleria e Alta Orologeria.

Siamo contenti che Vanessa Bryant sia tornare nel nostro Paese e in particolar modo a Venezia, città che Kobe amava tantissimo. Siamo anche molto contenti che stia provando a ripartire dopo il tragico incidente del Mamba. Naturalmente non si potrà mai ricominciare perché il pensiero è sempre lì. Però Vanessa è una donna forte e sta combattendo molto bene, meglio di quanto avrebbero potuto fare altre persone.

Forse anche il tornare in Italia le permette di “rivivere” il suo Kobe. Sappiamo quanto fosse attaccato alla nostra terra, essendo cresciuto culturalmente da noi. Ogni volta che poteva, tornava a trovare i suoi ex compagni delle elementari italiani. Era una persona speciale anche – ma non solo – per questo motivo.

Leggi anche: Quella volta in cui Jordan guadagnò oltre 2.5 milioni in solo 12 minuti

Fonte: Dailymail