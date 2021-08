Michael Jordan è senza dubbio la superstar più commerciabile e commerciata che l’NBA abbia visto nei suoi 75 anni di esistenza e per questo poteva anche guadagnare 2.5 milioni di dollari in 12 minuti. Ed è anche forse l’atleta più commerciabile nella storia degli sport nordamericani. Nella sua prima stagione in NBA, le “Air Jordan” di MJ con la Nike hanno generato oltre 100 milioni di dollari di entrate per l’azienda di scarpe.

Da allora Michael Jordan sembra essere diventato estremamente intelligente con i suoi soldi, investendo anche in prodotti in cui crede. I suoi spot televisivi con giganti come McDonald’s e Gatorade hanno fatto miracoli sia per se stesso che per quelle aziende. Tra le pubblicità di altre attività, Jordan era anche molto interessato a vendere i propri prodotti.

Il 1996 è stato un grande anno per Michael Jordan in quanto lo ha visto vincere il suo quarto campionato, essere la star in Space Jam e lanciare la sua linea di colonie che andava da $ 12 a $ 35. Per commercializzarli, ha recitato nel “Tonight Show with Jay Leno”.

Michael Jordan è stato al Tonight Show, presentato da Jay Leno, diverse volte e nel 1996. Sembrava particolarmente entusiasta di promuovere la sua nuova linea di colonie lanciata da “Bijan”. Nel 1997 è apparso ancora una volta nello show e questa volta ha promosso gli oli da bagno per circa 12 minuti.

Dopo la fine dell’intervista con Leno, a MJ è stato chiesto quanto guadagna con un’apparizione come quella al Tonight Show. La risposta di Jordan è stata spaventosa perché l’ex NBA disse “2.5 milioni di dollari”.

Oltre alle entrate pubblicitarie, secondo quanto riferito, Bijan ha pagato a Jordan $ 200.000 per un’ora in televisione per promuovere i propri prodotti. È sicuro dire che si trattavano di soldi ben spesi poiché le prime sette settimane di vendita delle colonie hanno portato a Bijan $ 40 milioni di entrate.

