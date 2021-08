Michael Jordan su Dennis Rodman: “Per me è da top 50 All-time dell’NBA”

Nel 1997 i Chicago Bulls erano al loro massimo. Avevano una squadra completa e l’ennesima stagione NBA li aspettava. Quindi, per ovvie ragioni, tutti i media volevano ottenere un’intervista con i Bulls e soprattutto con Michael Jordan, se possibile. E in quello stesso anno, SLAM Magazine per nostra fortuna ci riuscì. Durante la loro intervista, Michael Jordan fece loro una domanda molto particolare, ovvero se credevano che Dennis Rodman fosse tra i top 50 giocatori di sempre in NBA. Ecco come è andata la sua conversazione con gli intervistatori.

Jordan: “Dennis Rodman?”.

SLAM: “Assolutamente no”.

Jordan: “Dai. Uno dei migliori rimbalzisti che questo gioco abbia mai visto.

SLAM: “Allora? Dennis Rodman non è nella Top 50″.

Jordan: [Agli altri nella stanza] “Questa è la sua opinione”.

MJ voleva davvero bene a The Worm. Certo, non era semplice vivere con lui. Il suo carattere e le sue intemperanze condizionavano anche gli umori dei suoi compagni di squadra però, quando girava lui, tutti i Bulls giravano. In tutti i sensi, dentro e fuori dal campo. Era realmente il barometro della squadra e dello spogliatoio. Ecco perché in quell’intervista Jordan ci tenne a preservare Dennis Rodman, mettendolo indirettamente tra i top 50 giocatori NBA di sempre.

