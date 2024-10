Varese centra poco con la lotta salvezza.

La Openjobmetis Varese ritrova il sorriso vincendo la prima partita della nuova LBA contro Pistoia (102-95 alla sirena). L’irruzione dei gruppi organizzati varesini in allenamento per dare una scossa alla squadra ha fatto sicuramente il suo effetto.

Varese ha aperto la stagione con quattro sconfitte consecutive, maturate tutte (eccetto Brescia) al termine di partite divertenti, ricchissime di giocate spettacolari e tirate fino alla sirena.

Tanta fluidità di gioco offensivo, diversi giocatori che stanno dimostrando di avere talento da vendere e la capacità di sapersi adattare anche in assenza del faro della squadra Nico Mannion.

La scorsa sconfitta in casa contro Trapani ha visto un eroico Librizzi guidare la regia dei suoi per quasi tutta la partita, sfiorando quella che sarebbe stata a tutti gli effetti un’impresa.

La sconfitta esterna a Trento (capolista con 5 su 5) ha fatto intravedere buone cose, così come nell’altra sconfitta interna con Tortona.

E’ già il terzo anno di fila che Varese propone una pallacanestro tutta sua, ispirata chiaramente ai principi del gioco americano: fiducia a tutti i membri del quintetto al tiro da tre, ritmi offensivi elevatissimi con conclusioni quasi sempre nei primi secondi dell’azione, alternanza di isolamenti per le guardie e utilizzo incessante del pick and roll.

Il dato che salta agli occhi è sicuramente la media punti subita, decisamente troppo alta finora. C’è però da considerare che giocando a ritmi così elevati si garantisce alla controparte una quantità di possessi decisamente superiore. Mandole ha messo probabilmente in conto di subire almeno 92 punti a partita, ma questa Varese ne ha potenzialmente nelle mani molti di più.

Una mina vagante capace di segnare 30 punti e oltre a periodo, è sicuramente una squadra contro cui le big non possono rilassarsi. La sfida odierna contro Pistoia è stata la prima prova in cui Varese partiva da favorita e ne è venuta fuori una vittoria senza troppi patemi (sottolineando l’assenza di Mannion). La sensazione è che, soprattutto tra le mura amiche, contro le squadre di media e bassa classifica Varese possa vincerle tutte e al momento appare molto più rodata di Sassari, Napoli, Cremona, Treviso e la stessa Pistoia.

Calendario abbastanza in discesa di qui a fine girone d’andata. La banda di Mandole continuerà a farci divertire e può risalire la classifica per ambire a qualcosa in più di una tranquilla salvezza!

