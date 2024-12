Valerio Antonini e lo sfogo di Messina: “Sono d’accordo, ora non si inventeranno più che sono l’unico a lamentarsi”

Valerio Antonini ha colto la palla al balzo e, agganciandosi alle lamentele di ieri sera da parte di Ettore Messina per l’arbitraggio della gara di EuroLega tra Milano e Trapani, si è tolto un sassolino dalla scarpa. Il presidente della Trapani Shark ha ovviamente fatto riferimento alla polemica arbitrale da lui stesso aperta lo scorso lunedì, in occasione della partita tra la sua squadre e l’Olimpia. In quel caso Antonini aveva lamentato un arbitraggio a suo dire troppo parziale in favore di Milano, e furibondo aveva invocato l’introduzione del “VAR a chiamata”. Già dopo il match di campionato aveva comunque applaudito Messina, dimostrando stima nei suoi confronti. Dopo ieri sera Antonini ha in un certo senso manifestato sostegno per la protesta del coach biancorosso.

“Ti capisco benissimo e per quanto successo ieri sera sono d’accordo te!” ha esordito Antonini su X, per poi legarsi alla polemica che lo ha riguardato: “Mi conforta che non si inventeranno più che sono l’unico a lamentarsi degli arbitri… Ma sono certo che in questo caso nessuna inibizione per 7 giorni (nel mio caso per avere testualmente detto ad uno degli arbitri prima dell’inizio del secondo tempo: Vi prego , un po’ più di equilibrio!)”. Ovviamente il collegamento non è diretto: sull’episodio che ha visto coinvolto Antonini ha sentenziato il Giudice Sportivo, mentre le decisioni a livello EuroLega seguono iter diversi.

Ma non solo: il presidente di Trapani si è schierato contro l’EuroLega, con un attestato di stima invece verso la FIBA e le sue competizioni. Se il club siciliano dovesse continuare a fare bene in campionato, dobbiamo quindi prepararci a vederlo anche in uno dei tornei FIBA magari già dalla prossima stagione. Valerio Antonini ha anche auspicato un intervento della NBA, cosa di cui si sta parlando molto nelle ultime settimane: “Sono convinto che la NBA investirà con loro [la FIBA, ndr] per realizzare il principale torneo europeo”.

Caro Coach

Ti capisco benissimo e per quanto successo ieri sera sono d’accordo te! Mi conforta che non si inventeranno più che sono l’unico a lamentarsi degli arbitri …ma sono certo che in questo caso nessuna inibizione per 7 giorni ( nel mio caso per avere testualmente detto… pic.twitter.com/7stOFltVIC — Valerio Antonini (@ValerioAntoPres) December 27, 2024

Foto: Trapani Shark