VIDEO: Nikola Mirotic FRUSTRATISSIMO dopo EA7 Milano-Olympiacos calcia la palla in tribuna

La partita di ieri sera tra Olimpia EA7 Milano e Olympiacos non si è conclusa solo con una sconfitta sul campo per i padroni di casa, ma anche con un episodio inaspettato che ha attirato l’attenzione di tifosi e appassionati di basket: Nikola Mirotic, uno dei leader indiscussi della squadra, ha calciato la palla da basket in tribuna dopo la sirena finale di Olimpia EA7 Milano-Olympiacos.

Il video del gesto, che è subito diventato virale sui social, è stato pubblicato da Edi Dembinski:

Il comportamento di Mirotic dopo EA7 Milano-Olympiacos, noto per la sua freddezza e leadership in campo, ha sorpreso i tifosi, che raramente hanno visto il giocatore esprimere una frustrazione così evidente. Il montenegrino ha sempre mostrato un atteggiamento professionale, ma ieri la sconfitta contro Olympiacos, una delle squadre più forti dell’EuroLega, ha evidentemente scatenato una reazione emotiva.

Il gesto di Mirotic, pur non violento, ha comunque colpito nel segno, mostrando il lato più umano del giocatore che, come tutti i suoi compagni, si è trovato a fare i conti con una partita difficile e con una sconfitta che brucia. La sua reazione è, in fondo, un chiaro segno della passione e della competitività che anima il mondo del basket.

