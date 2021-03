Varese mette al tappeto Sassari con grande intensità e determinazione

Pallacanestro Openjobmetis Varese – Banco di Sardegna Sassari 89 – 74 (18-22, 23-17, 21-17, 27-18)

Vittoria importantissima per la Pallacanestro Varese contro la Dinamo Sassari. Dopo un primo quarto in leggera difficoltà, i biancorossi trovano un parziale di 18 a 8 nel secondo quarto che gli permette di prendere il controllo della gara. Tanta difesa per la OJM – che produce 8 recuperi a fine partita, nel nucleo del match limita un Ethan Happ da 13 punti nel primo tempo a solo 2 nella seconda parte e limita il miglior attacco del campionato a soli 74 punti – e un attacco capace di segnare da vicino anche con il fisico e non solo col tiro da tre punti (11/32 da lontano). Così la OJM ritorna ad assaporare il gusto della vittoria contro la terza forza del campionato senza mai lasciare il timone alla squadra di Pozzecco dal secondo quarto in poi – solo una volta nel quarto quarto – e conquista due punti fondamentali (12 in totale) in ottica salvezza.

La gara

Subito sotto canestro Sassari cerca di affermare la propria supremazia andando a colpire il punto debole della Openjobmetis: la difesa nel pitturato. Bilan e Happ contano 6 punti ciascuno dei primi 22 realizzati della squadra sarda con un totale di 9/13 da dentro. Varese, al contrario, cerca la strategia opposta cominciando a sparacchiare da tre punti (8 dei primi 19 tiri) senza trovare grande fortuna ma riuscendo comunque a giocarsela con gli avversari con un parziale di 7 a 0 a favore tra primo e secondo quarto.

Il Banco non ci sta e torna nell’immediato in gara facendo valere il fisico. Happ è il primo giocatore a salire in doppia cifra personale e conduce il parziale di 9 a 0 che mette a nudo le lacune difensive e all’improvviso stand by varesino dal quale la squadra di Bulleri si risveglia con una scarica di tre triple di fila che portano la firma di Douglas, Ruzzier e Strautins (6/16 totale). E così Varese infastidisce Sassari, detta le regole del gioco e ancora con l’ex Knicks e poi Strautins, i biancorossi riescono a prendere la testa della partita andando alla pausa lunga con l’inerzia dalla propria parte sul 41 a 39.

Al rientro dagli spogliatoi, le tendenze si invertono. Sassari trova la seconda e la terza tripla della propria serata con Kruslin e Spissu mentre Varese, su entrambe le parti del campo, si attiva sotto canestro trovando punti importanti in un momento molto combattuto e anche piuttosto confuso della partita che vede però sempre in testa la squadra di Bulleri sul 62 a 56 a 10 minuti dalla fine. Se il Banco inizia il quarto quarto con un atteggiamento più aggressivo che produce un parziale di 8 a 0, la OJM non si fa mettere i piedi in testa e trova la reazione: sul lato difensivo i biancorossi contano la settima palla recuperata al 25’, dall’altra parte Ferrero, De Nicolao e Beane rimettono sopra i padroni di casa sul 71 a 64 provando l’allungo. I ragazzi di Pozzecco spingono sull’acceleratore in modo anche abbastanza nervoso ed è Varese a godere dei frutti del proprio lavoro arrivando a scavare il distacco decisivo sull’84 a 73 ad un minuti e mezzo dalla sirena finale. E’ il momento decisivo per la OJM che deve solo gestire il vantaggio e così interrompe la striscia di 8 vittorie consecutive per Sassari.

Varese: Ruzzier 17, Beane 4, Scola 9, Egbunu 6, Douglas 22, Morse 8, Strautins 11, De Vico NE, De Nicolao 6, Ferrero 6;

Sassari: Bilan 15, Gentile 7, Burnell 7, Spissu 19, Katic 7, Chessa NE, Kruslin 4, Treier 0, Happ 15, Gandini 0, Re NE, Martis NE;

Laureando in Scienze umanistiche della Comunicazione alla Statale di Milano. Si dedica al basket – non più giocandolo – dal 2006 quando si è appassionato alla palla a spicchi grazie ai Miami Heat di Wade&Shaq. I suoi idoli sono LeBron James, Kobe Bryant, Russell Westbrook, Dwyane Wade e Marco Belinelli. Collabora con Basket Universo da gennaio 2019.