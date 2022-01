Varese, presentato il nuovo GM Michael Arcieri. E Roy Rana non sarà l’allenatore

Nella conferenza stampa, attualmente in corso, in cui l’a.d. argentino ha presentato l’italo-americano Michael Arcieri come nuovo General Manager (il quale ha lavorato con i New York Knicks, gli ex New Jersey Nets, Dallas Mavericks e Orlando Magic negli anni ’90), i due dirigenti hanno confermato che l’attuale assistente allenatore dei Sacramento Kings, Roy Rana – nel coaching staff da quattro stagioni – non sarà il nuovo allenatore della squadra, come riportato da alcuni media nel corso delle ultime ore.

Scola e Arcieri hanno anche confermato che il nome del sostituto di Adriano Vertemati, esonerato questa mattina, si saprà nelle prossime ore.