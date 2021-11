Varese, torna Elijah Wilson che giocherà la sua ultima partita contro Tortona

Superata la visita per l’idoneità sportiva, Elijah Wilson potrà tornare a disposizione di coach Adriano Vertemati dopo essere rimasto fuori per due settimane a causa del covid. Prima della pausa delle nazionali però la guardia americana sarà tagliata per lasciare spazio al neo acquisto Marcus Keene, che arriverà in città probabilmente nel weekend.

Arriva al termine dopo appena 9 giornate l’esperienza in LBA di Wilson che, arrivato in estate con l’etichetta di tiratore esperto, non è riuscito ad incidere e ad integrarsi nei meccanismi della Openjobmetis.

Fonte: La Prelpina