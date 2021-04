Varese torna a vincere fermando Treviso, espugnato il PalaVerde

De’ Longhi Treviso – Pallacanestro Varese Openjobmetis: 94-1033

(26-25, 24-21, 25-33, 17-24)

Varese torna a vincere e interrompe la striscia di sei vittorie consecutive di Treviso alla 28esima giornata di LBA. Al PalaVerde la Openjobmetis conquista due punti con una grande prova balistica soprattutto nel secondo tempo: dopo i difficili 20 minuti sul versante difensivo, faticando a contenere le energie sotto i tabelloni degli avversari, i ragazzi di Bulleri prendono le misure e trovano la chiave nella seconda metà di gara alzando il livello in difesa e nel momento decisivo della gara non falliscono anche dall’altra parte del campo. Il 26/39 da due trova il sostegno di un buon 11/23 da oltre l’arco con cui Varese si impone nei 3 minuti finali e festeggia la vittoria. Cinque giocatori in doppia cifra, a partire da un maestoso e decisivo Luis Scola (2/2 da tre nel finale) autore di 24 punti; ritrovato Strautins con una doppia doppia da 24 punti e 10 rimbalzi. Per la De’Longhi, 18 per Logan, 16 per Akele e 12 per Sokolowski.

La gara

Alti ritmi e alti punteggi in apertura di gara segnato tutto dagli attacchi. A partire meglio è Treviso che dopo un parziale di 9 a 4, in 2 minuti, costringe Bulleri a chiamare subito timeout. Varese entra in partita e da qui si gioca punto a punto quando Ruzzier traina i suoi in versione scorer (7 punti) e assist man (2 passaggi vincenti) per accendere anche i compagni, come Arturs Strautins. La De Longhi però va forte sotto canestro e risponde alle triple di Scola e Beane (subito caldo con 5 punti in uscita dalla panca) dominando sotto quello varesino con le braccia di Mekowulu e Akele che tengono i padroni di casa sul 26 a 25 dopo 10 minuti.

Anche nel secondo quarto gli attacchi sono migliori delle difese e così Treviso comincia a manifestare l’intenzione di seminare i varesini. Con un preciso 13/19 da due la De’ Longhi prova più volte la fuga andando sul 44 a 37 grazie ai punti di Chillo, un Russell che sale 9 personali e anche alle triple di Sokolowski; i trevigiani trovano spesso però la risposta tutta argentina di Varese a nome di Luis Scola, vitali i suoi 14 punti (3/3 da due, 2/3 da tre aò 20′) per rimanere in scia degli avversari sul finire di un primo tempo molto combattuto sul 52 a 46.

Dopo l’intervallo, la musica sembra cambiare perché questa volta Varese ingrana le marcie su entrambi i lati del campo. I biancorossi trovano una fiammata di 16 punti in 4 minuti con cui mettere il naso avanti per la seconda volta nella gara sul 57 a 58, nel segno sempre di Scola, e limitando le iniziative di una Treviso che resta a contatto più che altro grazie all’ottimo rendimento del primo tempo. La Openjobmetis sale sul 60 a 64 e sembra essere in controllo della gara mentre Treviso organizza la contro offensiva e sorprende gli avversari coi guizzi di Logan che consente ai suoi di ritrovare il vantaggio a quota 71 a 69; è la stessa formazione di coach Menetti che spreca gli sforzi del recupero concedendo a Varese 4 punti volanti in meno di 20 secondi alla fine del terzo quarto.

L’approccio al quarto finale è più deciso da parte della squadra prealpina che col tiro da tre sembra in grado di decidere la partita. Dopo un canestro di Russell, Varese si infiamma da oltre l’arco e tira dalla propria parte l’inerzia della partita segnando un preziosissimo 5/7 al tiro pesante: firmano De Nicolao, Strautins, die volte Scola e Douglas la fiammata varesina per il 92-101 (parziale di 8-18) nel momento più delicato della partita. Al PalaVerde Varese vince 94-103.

Tabellini

Treviso: Logan 18, Russell 16, Vildera 9, Bartoli NE, Imbrò 2, Piccin NE, Chillo 5, Mekowulu 18, Sokolowski 12, Akele 8, Lockett 6;

Varese: Beane 13, Morse 4, Scola 24, De Nicolao 8, Strautins 14 e 10 rimbalzi, Egbunu 6, De Vico NE, Ferrero 7, Douglas 16;

Foto copertina: Alberto Ossola – PallacanestroVarese.it

Laureando in Scienze umanistiche della Comunicazione alla Statale di Milano. Si dedica al basket – non più giocandolo – dal 2006 quando si è appassionato alla palla a spicchi grazie ai Miami Heat di Wade&Shaq. I suoi idoli sono LeBron James, Kobe Bryant, Russell Westbrook, Dwyane Wade e Marco Belinelli. Collabora con Basket Universo da gennaio 2019.