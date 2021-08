Venezia, perfettamente riuscito l’intervento chirurgico di Michael Bramos

Michael Bramos dell’Umana Reyer Venezia si è sottoposto all’intervento chirurgico ed è andato tutto bene. Non era così scontato che l’operazione riuscisse perfettamente ma per fortuna per lui e per gli appassionati di basket è andato tutto liscio e ora si devono solo valutare i tempi di recupero.

Non si sa ancora con esattezza quando potrà tornare ad allenarsi con la squadra e poi scendere di nuovo in campo a scagliare bombe mortifere dall’angolo. L’importante per i lagunari però è che torni sano per il momento decisivo della stagione, ovvero da marzo-aprile in poi. Venezia non vuole e non può permettersi di avere un Michael Bramos non al top della condizione perché solo così può rendere, in nessun altro modo. Specialmente perché non è più un ragazzino ma ormai ha scollinato le 34 primavere.

Questo il comunicato ufficiale diramato dalla società orogranata:

L’Umana Reyer Venezia comunica che l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto Michael Bramos è perfettamente riuscito. In accordo con lo staff medico Reyer, il Prof. Nicola Maffulli, chirurgo che ha effettuato l’operazione, ha disposto già domani l’inizio del percorso fisioterapico. Il Prof. Maffulli visiterà nuovamente Bramos tra due settimane.

Fonte: ufficio stampa Reyer Venezia

