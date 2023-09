Venezia, problemi per Caboclo: non ha preso il volo e non si sa perché

La Reyer Venezia ha coronato il proprio mercato estivo con la firma di Bruno Caboclo, sulla carta il miglior acquisto della formazione veneta. Proprio ieri il lungo brasiliano, protagonista di un ottimo Mondiale con la sua Nazionale, si sarebbe dovuto presentare a Venezia ma, a sorpresa, non ha preso il volo che lo doveva portare in Italia. A riportare la notizia è stato il Corriere del Veneto, insieme alle parole del presidente Federico Casarin.

“Non ce lo aspettavamo. Lo attendevamo per espletare le varie formalità, comprese le carte del visto e per questo ci eravamo sentiti con i suoi agenti il giorno prima. Sembrava tutto confermato. Invece stamattina ci hanno avvisato che Bruno non aveva preso il volo. Non hanno spiegato il motivo. Ci stiamo sentendo con i suoi agenti per capire. Voglio ricordare che è sotto contratto con noi, non può fare nulla. Il contratto non è in discussione“ ha detto Casarin.

La faccenda è comunque strana. La Reyer spera ovviamente che si tratti solo di un ritardo e che non ci sia altro dietro, con Caboclo che quindi si unirebbe alla squadra solo con qualche giorno di ritardo. Certo, non il migliore degli inizi.

Fonte: Sportando

Foto: FIBA