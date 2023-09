Houston sta cercando in tutti i modi di cedere Kevin Porter Jr

Kevin Porter Jr è sempre stato un giocatore problematico, fin da quando Cleveland si affrettò a cederlo dopo un esaurimento nervoso avuto negli spogliatoi. Ora è tornato a far parlare di sé per i propri comportamenti fuori dal campo, in particolar modo per l’arresto in seguito alle violenze sulla fidanzata mentre i due si trovavano a New York nei giorni scorsi. Kysre Gondrezick, ex giocatrice WNBA, ha riportato vari infortuni.

Nel frattempo però gli Houston Rockets, dove Porter Jr gioca da tre stagioni, si sono immediatamente attivati per trovare un acquirente per il giocatore. Il ragazzo negli anni si è dimostrato più volte incapace di mantenere una condotta limpida e stavolta ha davvero superato ogni limite. La stessa NBA potrebbe prendere provvedimenti nei suoi confronti, infliggendogli una squalifica come avvenuto proprio di recente, per lo stesso reato, con Miles Bridges.

Houston vuole evitare di essere risucchiata in questa situazione e sarebbe disposta a cedere Porter Jr praticamente gratis, anzi aggiungendovi anche delle scelte per ringraziare del disturbo l’eventuale squadra acquirente. A fronte dei gravi problemi di testa, Kevin Porter Jr è comunque un giocatore che nell’ultima stagione ha segnato 19.2 punti di media e l’affare potrebbe fare quindi gola a qualcuno.