EA7 Milano, Ismaël Kamagate pronto a lasciare l’Olimpia… ma non l’Italia?

Ismaël Kamagate è uno di quei giocatori che ha trovato veramente poco spazio all’Olimpia EA7 Milano, insieme a Guglielmo Caruso e Giordano Bortolani fino a un paio di settimane fa, poi l’infortunio di Shavon Shields ha permesso al giovane siciliano di avere la possibilità di dimostrare il suo valore.

Il centro francese, specialmente in Serie A, ha fatto vedere sprazzi di talento indiscusso ma non ha convinto abbastanza coach Ettore Messina da dargli la chance di diventare a tutti gli effetti un giocatore di rotazione nelle Scarpette Rosse, tant’è vero che ha deciso di tesserare Kyle Hines anche in campionato nel momento di estrema difficoltà di infortuni a cavallo tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

Ismaël Kamagate perciò ha bisogno di giocare e questo spazio difficilmente riuscirà a trovarlo all’Olimpia EA7 Milano. Perciò dove si trasferirà in prestito il classe 2001 nativo di Parigi? Inizialmente sembrava promesso speso degli spagnoli del Rio Breogan, ma ora il Derthona Tortona è in pole position.

A quanto pare i piemontesi hanno superato gli iberici e vorrebbero averlo in campo già domenica ma c’è un problema: l’avversario di questo weekend sono proprio i milanesi. Ci immaginiamo che difficilmente le Scarpette Rosse avvantaggeranno in questo modo la formazione di coach Walter De Raffaele e quindi è molto più probabilme che il passaggio in prestito del francese avverrà all’inizio della prossima settimana.

