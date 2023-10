Queste sono notizie che siamo costretto a darvi ma che non vorremmo mai farlo. Nella notta tra venerdì e sabato, il PalaFlaminio di Rimini, dove gioca le sue partite casalinghe la squadra di Serie A2 allenata da coach Mattia Ferrari, è stato vandalizzato da alcuni maleducati che hanno svuotato un estintore sul parquet, probabilmente solo per divertimento, come raccontato da Il Corriere di Romagna nell’edizione di Rimini.

Il Comune ha presentato una denuncia contro ignoti per l’atto vandalico avvenuto nella notte tra venerdì e sabato e che ha visto preso di mira il palazzo dello sport “Flaminio”. Le operazioni di pulizia sono cominciate al più presto, già alle 8, e sono andate avanti per tutta la mattinata. Tanto che oggi la partita della Rinascita Basket Rimini si disputerà regolarmente contro la San Giobbe Chiusi.

Purtroppo era già accaduto un atto vandalico simile circa un annetto fa, sempre alla vigilia del fine settimana, nella notte fra un venerdì e un sabato di febbraio. Alcuni ignoti, forzando una delle porte d’ingresso, sono entrati all’interno della Casa del Volley, cospargendo d’acqua tutto il parquet dei due campi da pallavolo. Poi, non contenti, hanno spruzzato sopra la polvere degli estintori spargendo tutto con alcune scope utilizzate solitamente per pulire il pavimento.

