Cosa pensavano i veterani NBA di LeBron James quando era ancora al liceo?

LeBron James era già invidiato in NBA quando era al liceo. Infatti, prima del suo lungo viaggio in NBA, nel lontano 2003, aveva già attirato l’attenzione del mondo al punto che i giocatori più anziani dell’epoca erano invidiosi dell’allora superstar dei Cleveland Cavaliers, secondo quanto dichiarato da Rich Paul durante una recente intervista con Shannon Sharpe su Club Shay Shay.

“È banale… un contratto da 100 milioni di dollari, Jay-Z che gli manda un jet privato quando era al liceo… Questo sviluppa l’invidia”, ha detto Paul a Sharpe quando gli è stato chiesto cosa pensavano i giocatori di LeBron James quando l’ex prima scelta assoluta è entrato nella lega due decenni fa.

. @KingJames's Had Haters Since $100M Contract & Flying On Jay-Z's Private Jet

“$100M contract, @sc sending the private jet when he still in high school, and so quite naturally that develops envy.” – @RichPaul4 pic.twitter.com/ZWV30OdpYs

