FIGURACCIA di ESPN! Pubblica un VIDEO FAKE di Lillard dove travisano le sue parole

Damian Lillard ha fatto il suo debutto con i Milwaukee Bucks contro i Philadelphia 76ers giovedì sera. Dopo la partita, un post controverso è stato pubblicato da un gigante dei media sportivi internazionali. L’account SportsCenter di ESPN su X, precedentemente noto come Twitter, ha pubblicato un video di Lillard che si suppone parli del suo arrivo a Milwaukee, dicendo che non è venuto nel club per perdere tempo.

Tuttavia, il video era falso. ESPN ha preso un video dalla bolla NBA del 2020 e lo ha modificato digitalmente per far sembrare che l’intervista post-partita sia stata fatta dopo l’ultima partita contro i Sixers.

La maglia dei Portland Trail Blazers di Lillard è stata cambiata con quella dei Bucks, l’arbitro a bordo campo è stato rimosso e sul campo è stato aggiunto il logo dei Bucks. Inoltre, sul microfono dell’intervista a Lillard è stato impresso il logo di ESPN, anche se l’intervista è stata realizzata da TNT.

This is super weird. For those who aren't aware, it's not a real clip from Milwaukee – it's a Bucks jersey thrown over the top of a clip from the Bubble as a Blazer.

Doesn't feel like this kind of thing should be there w/o a disclaimer. https://t.co/Lv34DSbDpv

— Danny Marang (@DannyMarang) October 27, 2023