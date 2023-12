Dimitris Itoudis FURIOSO per il lancio della monetina contro Madar: “Il colpevole è un TERRORISTA”

Dimitris Itoudis ha allenato in carriera il PAOK Salonicco e da vice il Panathinaikos, di climi particolarmente caldi ne ha visti parecchi da quando siede sulle migliori panchine d’Europa. Il coach ellenico è però rimasto molto indignato dal comportamento di ieri sera dei tifosi del Besiktas, che hanno anche tirato oggetti in campo durante il derby contro il suo Fenerbahçe. Una monetina ha ferito sul sopracciglio Yam Madar, rimasto a terra diverso tempo e rientrato successivamente con una benda sulla ferita.

“Oggi non possiamo parlare solo di basket. È stata tirata una monetina sull’occhio di Yam Madar, avrebbe potuto perdere l’occhio. Spero non succeda mai nulla del genere” ha commentato Itoudis nel post-partita.

“Chiedo alla Federazione e alle autorità: se la monetina avesse colpito un arbitro, avremmo continuato a giocare? Questi comportamenti accadono per la tolleranza che la Federazione dimostra nei loro confronti. Il Besiktas gioca in EuroCup: lì sarebbe permesso qualcosa del genere? Verrebbero penalizzati! Non voglio puntare il dito, ma la persona che ha tirato la moneta è un terrorista. Sono in disaccordo con il mio collega Alimpijevic [coach del Besiktas, ndr] che dice che ‘non si può fare nulla’. Io credo che si possa fare qualcosa. Il mio giocatore è tornato negli spogliatoi mentre la partita continuava, ma io avevo bisogno di lui. Quindi cosa posso farci?” ha proseguito Itoudis.