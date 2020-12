Verso Cremona-Brindisi, Galbiati: “Brindisi ottima squadra, dobbiamo essere duri e continui”

Le parole di coach Paolo Galbiati in vista del match casalingo di Cremona contro Brindisi:

“Chiudiamo il nostro ciclo di dicembre con una partita oggettivamente molto difficile, contro una squadra allenata ottimamente e costruita con giocatori funzionali al modo di giocare di coach Frank Vitucci, quest’anno hanno azzeccato tutte le mosse.

Hanno un giocatore fantastico come D’Angelo Harrison, un’ala forte moderna come Willis, un centro di peso ma con grande tocco come Perkins, stanno valorizzando Thompson e infine hanno preso Bell che ha lasciato ottimi ricordi qui a Cremona e due anni fa vinceva da protagonista l’Eurocup. In più il gruppo di italiani è notevole.

Noi siamo contenti di giocarla, veniamo da tre sconfitte con molti parallelismi e giocando in casa vogliamo provare a essere i più duri possibili, dobbiamo essere bravi a passarci di più la palla perchè nelle ultime partite ci sono stati ottimi momenti fino a quando non è calata l’energia. Ho un gruppo di ragazzi eccezionali che ieri hanno fatto doppio allenamento senza battere ciglio, cercheremo di essere continui per 40 minuti”.

Nato immerso nella nebbia e nell’afa di Cremona nell’agosto 1989, in cura invano per overdose di palla a spicchi… Cestisticamente, sanguino verde.

A tempo perso faccio il dentista, ma niente di serio!