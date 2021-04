Verso Varese-Venezia, Giovanni De Nicolao: “Serviranno intensità e difesa”

A Varese arriva la Reyer Venezia e tornare a vincere, dopo lo stop contro Reggio Emilia di domenica sera, non sarà per nulla semplice per i ragazzi di coach Massimo Bulleri. Così Giovanni De Nicolao, nel pomeriggio, ha parlato di come la OJM ha preparato la partita che la vedrà protagonista domani sera, ore 18.30, sul campo della Enerxenia Arena.

«Contro Reggio Emilia abbiamo interrotto la nostra striscia positiva, ma ritengo che abbiamo comunque giocato una buona partita e che siamo stati un po’ sfortunati con la loro percentuale nel tiro da 3. Dobbiamo rimanere concentrati e continuare a lavorare bene come fatto nelle ultime settimane per riuscire a fare bene domani. Venezia è una squadra molto forte ed una delle Top 3 del nostro campionato. Ritengo che sia una squadra estremamente imprevedibile e questo lo ha dimostrato non solo nella recente edizione delle F8 di Coppa Italia ma anche negli anni recenti. Mi aspetto una partita dura perché non mollano mai e possono contare su un sistema di gioco rodato; potremo portare a casa i due punti mettendo in campo intensità e difesa. La sfida con mio fratello Andrea? Il primo round è andato a lui, ma stavolta andrà meglio, ne sono sicuro»

Sfida in famiglia domani sera tra i due De Nik, Giovanni e Andrea (quest’ultimo ex della partita), in un match in cui Varese vorrà far registrare la quarta vittoria di fila, la sesta nelle ultime sette sul parquet casalingo – dopo quelle con Brindisi, Cremona, Sassari, Pesaro e Trento – mentre i ragazzi di coach De Raffaele vorrà dare continuità ai risultati positivi dopo essere tornati alla vittoria contro Brescia domenica sera. All’andata finì 86-77 per i veneziani in una gara combattuta al Taliercio.

