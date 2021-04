NBA – Karl-Anthony Towns non sarà in campo contro i Nets

Nel recupero della partita rinviata ieri tra Minnesota Timberwolves e Brooklyn Nets, che si giocherà alle 22 italiane, i padroni di casa saranno privi di Karl-Anthony Towns. Il centro dei T’Wolves rimarrà con la famiglia nel giorno dell’anniversario della morte di sua madre Jacqueline, scomparsa il 13 aprile 2021. L’assenza di KAT, che non avrebbe giocato nemmeno ieri sera, non è quindi collegata all’omicidio di Daunte Wright.

Karl-Anthony Towns remains with his family on the one-year anniversary of his mother's death today and will not play against the Nets, Wolves head coach Chris Finch says.

— Malika Andrews (@malika_andrews) April 13, 2021