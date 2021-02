Verso Venezia-Cantù, Walter De Raffaele: “Vogliamo continuare a crescere come senso di squadra”

Coach Walter De Raffaele ha presentato in videoconferenza stampa la sfida tra Umana Reyer e Acqua S.Bernardo Cantù in programma al Palasport Taliercio domenica 7 febbraio alle 18.30. Diretta su Eurosport Player.

“È un’altra partita molto importante per noi perché vogliamo continuare a crescere come senso di squadra e soprattutto cercare di arrivare nel miglior modo possibile alle Final Eight. Arriva Cantù, reduce da un cambio di allenatore che ha portato una vittoria importante contro Varese, anche se sappiamo che questo porta a cambiamenti sia tecnici che emotivi a una squadra che comunque anche prima è stata molto competitiva contro tutte le squadre che ha affrontato. Una squadra che, con l’aggiunta di Gaines, ha implementato quella che è la pericolosità sul perimetro, insieme a Smith, Pecchia e Procida, due italiani che si stanno mettendo in mostra, e al sempre eterno Leunen. Quindi una squadra che fa certamente del talento offensivo una delle chiavi e che verrà giustamente a fare una partita dura com’è stata quella con Cremona. Quindi ci aspetta un’altra sfida da affrontare con molta attenzione, da approcciare con grande presenza a rimbalzo e soprattutto, come al solito, cercando di farla nostra dal punto di vista difensivo”.