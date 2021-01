[VIDEO] A Capo d’Orlando si divertono parecchio: coach Sodini segna due volte da centrocampo, una spalle a canestro

Coach Marco Sodini di Capo d’Orlando è una sorta di” papà” per i tanti ragazzini che allena in Sicilia in Serie A2. E per questo può permettersi di divertirsi anche durante gli allenamenti, come accaduto quest’oggi prima della rifinitura della gara contro Treviglio al PalaFantozzi.

L’ex allenatore di Cantù, al suo terzo anno sulla panchina dell’Orlandina, ha segnato due volte da centrocampo: nel primo caso guardando il bersaglio ma, non contento della “facilità” dell’esecuzione, il tecnico viareggino ha ripetuto il tutto con le spalle a canestro.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.