Reggio Emilia, Petteri Koponen arriverà in città nella giornata di domani

Ieri avevamo anticipato la possibilità che Petteri Koponen firmasse per l’UNAHOTELS Reggio Emilia, oggi vi diciamo che il finlandese sbarcherà a Reggio Emilia già nella giornata di domani.

Non è ancora conclusa la trattativa ma non ci sono molti dubbi sul fatto che sarà in campo già nel big match del prossimo weekend contro l’Olimpia Milano al Mediolanum Forum di Assago, a meno di un esito positivo del tampone oppure di un esito negativo delle visite mediche, entrambe situazioni che non vogliamo considerare.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.