VIDEO: Curry IMPAZZISCE per il balletto virale di Festus Ezeli con le cheerleader

Steph Curry e i Golden State Warriors sono stati sul bus della lotta play-in per quasi tutta la stagione 2023-24. In questa annata, Golden State ha dovuto lottare e lottare per assicurarsi la testa di serie numero dieci nella Western Conference, il che significa che Curry e i suoi compagni dovranno vincere non una ma ben due partite di eliminazione in trasferta per assicurarsi un posto nei playoff NBA, a cominciare dall’appuntamento con i Sacramento Kings di martedì sera. Ma il protagonista di questo articolo è Festus Ezeli, ex Golden State Warriors, e la reazione proprio di Steph Curry.

Tutti i problemi che gli Warriors hanno dovuto affrontare in questa stagione hanno fatto sognare alcuni tifosi, che hanno visto la squadra correre come una dinastia a metà degli anni 2010 fino al 2022, quando vinse quattro campionati in quell’arco di tempo. Uno dei membri chiave di quella squadra del 2010 era il centro Festus Ezeli, che ha fatto la sua apparizione nel finale della stagione regolare degli Warriors domenica nel successo sugli Utah Jazz.

Durante un timeout, Festus Ezeli ha partecipato a un numero di danza con le cheerleader degli Warriors e la reazione stupita di Curry da bordo campo è diventata subito virale.

Steph was all of us ‼️ Incredible performance, Festus pic.twitter.com/wlAozSSc3I — Golden State Warriors (@warriors) April 14, 2024

Leggi anche: I Thunder stendono Dallas e chiudono al primo posto: tutti gli accoppiamenti Playoff NBA a Ovest