Virtus Bologna, serve l’impresa nel play-in in Turchia

Cresce l’attesa in casa Segafredo Virtus Bologna per la gara secca che attende i bolognesi ad Istanbul. L’appuntamento contro i turchi dell’Anadolu Efes è fissato per le ore 20,00 di martedì 16 aprile, per un play-in che dirà se potrà continuare o meno l’avventura in Eurolega per i ragazzi di Luca Banchi.

Nel corso della stagione regolare il punteggio fu nettamente a favore del sodalizio turco (99-75) e appare chiaro quindi che per l’unica squadra italiana rimasta in gara occorrerà una prova di forza non indifferente. Le quote sul basket in effetti non danno tante chance ai virtussini, considerando che il successo dei padroni di casa è valutato 1.23 contro il 3.98 di un colpaccio esterno dei bolognesi.

La buona prova del quintetto bianconero in serie A contro il Vanoli Cremona, superato nella recentissima 27^ giornata per 93-85, un po’ di fiducia l’ha creata anche se ovviamente il livello in Eurolega è nettamente superiore e il clima alla «Sinan Erdem Spor Salonu» sarà bollente, come da consueta tradizione turca.

Una vittoria contro l’Anadolu Efes renderebbe meno amaro il cammino tutt’altro che positivo in Eurolega e, in parallelo, regalerebbe il 3° spareggio (19 aprile) contro la perdente della sfida Maccabi Tel Aviv-Baskonia che invece vedrà qualificata per i play off la vincente. E, per concludere l’eventuale iter, la vincente del 3° spareggio dovrà poi vedersela ai play off contro la prima della classe, il Real Madrid.

Un passo alla volta comunque, prima c’è l’ostacolo di cui si è detto in precedenza e la concentrazione deve essere rivolta esclusivamente a questo dirimente appuntamento, al fine di rimettere a posto le cose in campo europeo. In serie A invece la situazione è decisamente migliore, anche se la battaglia a tre che comprende anche la capolista Brescia e l’Olimpia Milano (stessi punti dei bolognesi), sta entrando nel vivo e non si ammettono distrazioni.