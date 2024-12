Questa sera l’ALBA Berlino è andata a tanto così dal vincere contro il Partizan Belgrado di Zelimir Obradovic ma purtroppo il finale punto a punto ha premiato la squadra serba. Molto curioso quanto accaduto con David McCormack, centro che è transitato per i primi mesi della stagione dall’Olimpia Milano e che oggi è compagno di squadra di Gabriele Procida e Matteo Spagnolo.

Sul punteggio di 89 a 91 per gli ospiti a 1 secondo e 6 decimi dalla fine, ha tentato di sbagliato il libero così da provare a catturare il rimbalzo e poi cercare di segnare il canestro che sarebbe potuto valere l’overtime. Peccato però che la palla sia andata contro il primo ferro e, grazie a una carambola ai limiti delle leggi della fisica, è entrata con un ciuf nella retina che non si è praticamente mossa e David McCormack ha fissato il punteggio finale sul 90 a 91 per i bianconeri:

David McCormack tried to miss the free throw but… pic.twitter.com/xrf7j6WgBz — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 12, 2024

Il #30 dei tedeschi è risultato il migliore dei suoi con 16 punti, tra cui il libero sopra citato, e 6 rimbalzi, con anche 7 falli subiti. Bene anche Matteo Spagnolo con 13, mentre Gabriele Procida non ha giocato questa gara.

L’MVP del match però è stato il sudsudanese Carlik Jones con 24 punti, 5 rimbalzi e 6 assist.

