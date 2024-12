VIDEO: Trentello di Bronny James in G-League e alley oop PAZZESCO

Bronny James è apparso libero nella sua prima partita in trasferta in G-League e ha dato il meglio di sé nella sua giovane carriera da professionista.

La guardia esordiente si è fatta trovare pronta nella battaglia di giovedì tra i South Bay Lakers e i Valley Suns, segnando un massimo di 30 punti con 13 su 23 in una sconfitta per 106 a 100. Oltre alla sua stellare efficienza offensiva, James si è assicurato di sfoggiare il suo impressionante atletismo.

Il figlio del grande LeBron James, Bronny, ha tagliato in G-League verso il canestro e ha concluso un alley-oop nel primo tempo. Si è alzato in alto, ha schiacciato il pallone e poi ha fissato uno dei suoi avversari. La fiducia di James sembra emergere, il che dovrebbe rendere incredibilmente felice suo padre e il resto dell’organizzazione dei Lakers.

La dirigenza ha costruito un piano poco ortodosso per la scelta numero 55, mandandolo a South Bay solo per le partite casalinghe fino all’ultima sfida della squadra con i Valley. Alcuni, come l’Hall of Famer e analista di TNT Charles Barkley, hanno criticato questo approccio, ritenendolo dannoso per lo sviluppo di James. Più tempo passa in campo l’ex recluta, più dovrebbe sentirsi a suo agio in attacco.

Bronny James gets up HIGH to finish the lob ✈️pic.twitter.com/geCiBM3uJq — ClutchPoints (@ClutchPoints) December 13, 2024

Leggi anche: Baskonia-Virtus Bologna, le pagelle: Clyburn STRATOSFERICO, Cordinier ESSENZIALE, Rokgavopoulos SBALORDITIVO