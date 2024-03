VIDEO: Draymond Green COLPISCE in faccia Donte DiVincenzo

Draymond Green e i Golden State Warriors hanno giocato e vinto al Madison Square Garden contro i New York Knicks di Donte DiVincenzo.

Privi di Julius Randle e OG Anunoby, gli Warriors sono usciti fuori alla grande nel primo quarto, superando New York per 31-19. I Knicks, con Jalen Brunson e Donte DiVincenzo, hanno giocato molto meglio nel secondo quarto, riducendo costantemente il vantaggio degli ospiti. DiVincenzo, che in passato ha giocato per Golden State, ha fatto benissimo nel secondo periodo.

La guardia tiratrice titolare di New York è nota per i suoi attacchi ai grandi sotto le plance quando è necessario. In uno di questi casi, DiVincenzo ha ricevuto questo da Draymond Green:

Draymond bloodies Donte pic.twitter.com/be3TSzufFx — New York Basketball (@NBA_NewYork) March 1, 2024

La gomitata di Green ha colpito il volto di DiVincenzo e gli ha fatto uscire sangue dal naso. Gli arbitri non hanno fischiato un fallo all’ex miglior difensore dell’anno, in quanto il fallo è stato giudicato accidentale. I tifosi del Madison Square Garden non si sono trattenuti e hanno riempito di fischi il grintoso giocatore, mentre DiVincenzo si contorceva dolorante a terra.

Fortunatamente Donte DiVincenzo è rientrato dagli spogliatoi per giocare nel secondo tempo ma non è bastato per evitare la sconfitta alla franchigia della Grande Mela.

