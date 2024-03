Chris Paul è convinto che diventerà campione NBA prima di ritirarsi

Chris Paul, guardia dei Golden State Warriors, crede che alla fine diventerà campione NBA prima di smettere di giocare. CP3 ha parlato a The Why with Dwayne Wade, il nuovo podcast condotto proprio dall’ex fenomeno NBA Dwayne Wade. Qui di seguito un estratto:

“Penso che vincerò un titolo NBA prima di ritirarmi, sì, assolutamente. Non riesco nemmeno a pensare di non vincere un titolo, ma amo quello che sono riuscito a fare nella mia carriera, assolutamente. Probabilmente una volta ero molto più stressato per questo, ma è pazzesco come le cose cambiano, la vita cambia”, ha continuato il 38enne.

Paul sostiene che, con l’esperienza, l’idea di vincere un anello non è l’unica cosa a cui pensa.

“I miei figli e la mia famiglia sono estremamente importanti, ma non so, amico, solo essere ancora in grado di giocare, è pazzesco qui a 19 anni di distanza dal mio esordio, al 12° anno c’era qualcosa di diverso nella mia mente. Ora, al 19°, sono ancora nello spogliatoio e sto cercando di dare ai miei compagni di squadra, ad alcuni di loro, la prospettiva e di non darla per scontata”, ha aggiunto Chris Paul.

