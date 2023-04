VIDEO: Draymond Green espulso per aver calpestato Domantas Sabonis

La star dei Golden State Warriors, Draymond Green, è stata espulsa alla fine di Gara 2 dopo essere stata coinvolta in una disputa con Domantas Sabonis e aver calpestato il lungo dei Sacramento Kings.

All’inizio del quarto quarto, i due sono rimasti invischiati mentre diversi giocatori stavano lottando per il rimbalzo. Sabonis è stato spinto da Klay Thompson ed è caduto vicino a Green. Il centro dei Kings ha finito per afferrare le gambe di Dray, cosa che il veterano degli Warriors non ha certamente apprezzato.

Mentre Green cercava di uscirne, però, ha tirato la gamba e ha iniziato a calpestare il petto di Sabonis prima di saltare. L’All-Star dei Kings si è contorto per il dolore ed è rimasto sul parquet per un lungo periodo.

Dopo aver esaminato l’incidente, Green ha ricevuto un Flagrant 2, che garantisce un’espulsione automatica. A Sabonis è stato anche assegnato un fallo tecnico per aver afferrato le gambe di Green.

Draymond Green stomps on Domantas Sabonis. He was hit with a flagrant 2 foul and ejected. pic.twitter.com/gYWvNO9lHR — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 18, 2023

Draymond Green è stato fischiato pesantemente dopo aver colpito Domantas Sabonis. Tuttavia, al leader dei Warriors non potrebbe importare di meno e ha persino incoraggiato i fan di Sacramento a fischiarlo di più.

Draymond Green wanted ALL the boos after stomping on Domantas Sabonis 😤 pic.twitter.com/XQ9PVhjKKS — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 18, 2023

Green ha lasciato il match con 8 punti, 4 rimbalzi, 5 assist e 1 recupero. Sfortunatamente per i Dubs, la sua uscita ha influito solo sulle loro possibilità di mettere in scena una rimonta.

