VIDEO: Draymond Green non fa autocritica dopo l’imbarazzante tripla tentata e sbagliata a fine gara contro gli Spurs

Con meno di 10 secondi dalla fine della partita contro i San Antonio Spurs, Draymond Green dei Golden State Warriors ha commesso un orribile errore che alla fine è costato loro la partita. Naturalmente ha raccolto critiche. Ecco il pensiero di Draymond Green a riguardo:

Draymond on the final play — "I felt like that was the smartest dumb play in history … A very smart play that ended up being dumb as hell."

— Nick Friedell (@NickFriedell) February 9, 2021