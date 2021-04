VIDEO: il clamoroso poster di Paul Zipser su Kyle Hines in Gara-4

Partita combattutissima a Monaco di Baviera tra il Bayern e l’Olimpia Milano in Gara-4. In uno dei momenti più concitati della gara, coi bavaresi in rimonta, Paul Zipser si è esibito in un clamoroso poster contro Kyle Hines.

Una giocata che ha fatto saltare tutti in piedi e che sicuramente rientrerà tra le più spettacolari non solo dei Playoff, ma di tutta la stagione di Eurolega.

