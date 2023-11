Ieri sera l’ASVEL Villeurbanne di Gianmarco Pozzecco ha giocato la sua prima gara ufficiale nella nuovissima LDLC Arena di Lione e purtroppo ha perso di 1 punto dopo 2 overtime, 101 a 100, contro il Bayern Monaco a causa di un fallo in attacco di Joffrey Lauvergne.

Ecco qui di seguito gli highlights della gara durata 50′, più di un normale match NBA, con anche il fallo del centro francese sul tentativo di realizzare il canestro della vittoria, che ha poi regalato 2 liberi al Bayern Monaco. Potete vedere il video QUI.

Sinceramente è una situazione al limite che si può fischiare ma che puoi anche evitare di farlo. Lauvergne ha rilasciato un floater in penetrazione e poi ha terminato il suo momento contro Nills Giffey, che aveva preso posizione per portarsi a casa lo sfondamento.

Purtroppo per Pozzecco però i direttori di gara, nonostante abbiano usufruito dell’instant replay, hanno deciso di confermare la chiamata di campo. Il tecnico ex Sassari si è poi lamentato in conferenza stampa dicendo che bisogna saper leggere i momenti e cerchi fischi dopo 5 minuti non influiscono più di tanto sul risultato del match, a 3 dal termine molto di più.

