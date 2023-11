Danilo Gallinari svela i suoi piani per il futuro tra NBA, Italia e ritiro

Danilo Gallinari ha rilasciato una lunga intervista a Michael Scott di Hoopshype dove ha parlato di presente e futuro tra NBA, Italbasket e il giorno del suo ritiro dal basket giocato.

“Fintanto che le gambe mi reggono, voglio continuare a giocare“, ha detto Gallinari rispondendo alla domanda su quanto tempo ancora pensa di rimanere in campo. “Quando ami così tanto la pallacanestro, nella tua testa vorresti andare avanti fino a 70 anni, ma ovviamente il corpo non può reggere a quell’età. Ma finché le gambe ci sono, la testa è sempre pronta per competere. Ho solo bisogno delle gambe e sono a posto“.

Italbasket

“Ovviamente vorrei giocare alle Olimpiadi. Non ho mai detto di no alla nazionale e non lo dirò mai. Sono sempre disponibile in qualsiasi ruolo abbiano bisogno di me in campo. Matteo Spagnolo e Alessandro Pajola sono due giocatori da tenere d’occhio per il futuro. E sui Mondiamo sono andati alla grande. Sfortunatamente gli è toccata Team USA ai quarti dopo la sconfitta con la Lituania, perciò non era la situazione perfetta per giocare contro di loro. Mapenso che abbiano fatto un ottimo lavoro arrivando tra le prime otto al mondo. L’Italia è sulla mappa ed è una grande cosa”, ha concluso Danilo Gallinari.

