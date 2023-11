Pozzecco ATTACCA gli arbitri in conferenza stampa post ASVEL-Bayern

Gianmarco Pozzecco, coach dell’ASVEL Villeurbanne e commissario tecnico della Nazionale italiana di pallacanestro, ha passato praticamente tutta la conferenza stampa a lamentarsi degli arbitri del match contro il Bayern Monaco.

“Questa sera è stata una serata bellissima ma c’è qualcosa che non riesco a capire. Lasciate giocare i giocatori! Lasciate vincere o perdere i giocatori. Davvero, è folle. Non ci capiscono, non capiscono i giocatori. Ho provato a spiegarglielo ma abbiamo delle visioni differenti. Sono triste e frustrato per i miei giocatori. Comunque complimenti ai miei ragazzi, hanno fatto un’ottima partita contro una squadra molto forte!”, ha detto Pozzecco dopo la sconfitta del suo ASVEL contro il Bayern Monaco.

“Se fischi accompagnata nel primo quarto dopo 5 minuti, nessuno ti dice niente – ha aggiunto il Poz -. Ma se fischi accompagnata, quando tutti fanno accompagnata bene o male se proprio vogliamo stare lì a vedere il dettaglio, a 3 secondi dalla fine, pensate che sia la stessa cosa? Pensate sia la stessa cosa? Non stiamo parlando di un errore evidente, ma di un movimento sbagliato del 3%. Ve lo dico io, non è lo stesso. No, non è lo stesso. Quindi questo cosa significa?”.

