VIDEO: Italia-Francia e quel tecnico che avrebbe potuto cambiare la partita

Le partite sono fatte di attimi, di momenti, di centimetri. Italia-Francia sarebbe potuta finire diversamente se gli arbitri avessero fischiato fallo tecnico a Rudy Gobert a poco più di 50 secondi dal termine? Forse sì, forse no, purtroppo non lo sapremo mai perché non possiamo cambiare il passato.

Di certo sappiamo che i tutti i francesi, giocatori in campo, ma anche quelli in panchina, sono saltati in piedi per questo fischio sacrosanto del direttore di gara:

Non sappiamo nemmeno come si sarebbero comportati i tre in grigio se a saltare in piedi e a sbraitare non fossero stati quelli della Francia ma quelli dell’Italia, però possiamo dire che avrebbero fischiato tecnico un po’ più a cuor leggere a un Fontecchio o a un Ricci. Fischiarlo a Rudy Gobert è un po’ più difficile, lo capiamo.

Per fortuna non siamo inglesi oppure francesi – giusto per non andare tanto lontano – e non facciamo petizioni per rigiocare le partite. Abbiamo perso sul campo perché loro si sono dimostrati più forti di noi però l’amaro in bocca resta perché eravamo potenzialmente a -2 a 51 secondi dal termine, con 3 liberi di Gallinari, uno dei migliori tiratori a cronometro fermo di sempre.

Video: Eurosport

Immagine in evidenza: FIBA

Leggi anche: Italia-Francia, le pagelle: Batum MVP, Gallo e Fontecchio non mollano mai