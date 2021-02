VIDEO: Kyle Lowry consegna la palla della partita a Sergio Scariolo dopo la sua prima vittoria da head coach in NBA

La notte scorsa è stata storica per Sergio Scariolo: chiamato a sostituire Nick Nurse come head coach dei Toronto Raptors contro Houston, il tecnico italiano ha colto la sua prima vittoria da capo-allenatore in NBA. L’ex allenatore di Milano è assistente ai Raptors dal 2018, nel 2019 ha vinto l’anello e nei giorni scorsi era stato in Europa per guidare la Spagna nelle Qualificazioni ad Eurobasket, vincendo entrambe le partite.

Dopo la gara Kyle Lowry, protagonista della partita con una tripla-doppia da 20 punti, 11 rimbalzi e 10 assist, ha simbolicamente consegnato la palla a Scariolo negli spogliatoi. “Kyle è sempre attento a queste cose che trasformano la squadra in una famiglia” ha commentato l’allenatore italiano.

Sergio Scariolo (seleccionador de la @BaloncestoESP) obtiene la victoria en su primer partido como entrenador principal en la NBA 🚀 Lowry con el detallazo 😍 Felicidades @sergioscariolo 🥳 (Vía @NBAspain) #321TAKEOVER🔥🏀 pic.twitter.com/TuH6kySiIT — TAKEOVER (@321Takeover) February 27, 2021

