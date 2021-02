Nick Nurse fermato dai protocolli, contro Houston i Raptors saranno allenati da Sergio Scariolo

Prima panchina ufficiale in NBA per Sergio Scariolo: il tecnico italiano sostituirà Nick Nurse stanotte contro gli Houston Rockets, dopo che il coach dei Toronto Raptors è stato fermato dai procolli anti-Covid della NBA insieme ad altri 5 membri dello staff e Pascal Siakam.

Scariolo era rientrato negli USA pochi giorni fa dopo aver allenato la Spagna nelle Qualificazioni ad Eurobasket, ma è riuscito a concludere la quarantena in tempo per sedersi in panchina stanotte.

The Raptors say six members of the coaching staff, including head coach Nick Nurse, will not be on the bench for tonight's game against the Rockets. — Tim Bontemps (@TimBontemps) February 26, 2021

Webster clarifies that Sergio Scariolo came out of quarantine today from his prior travel overseas. He jokes that the Raptors don't have the budget to make Kyle Lowry a player-coach tonight (it's a CBA rule that you can't be a player-coach, to be clear). https://t.co/ydV0PF4L84 — Tim Bontemps (@TimBontemps) February 26, 2021

