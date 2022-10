Nella serata di ieri, l’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano ha fatto il suo esordio nell’EuroLega 2022-2023 all’Astroballe di Villeurbanne contro l’ASVEL. I francesi hanno come proprietario Tony Parker e il general manager è l’ex Ferrara, Yohann Sangaré, qualora qualcuno lo ricordasse in Italia. In una serata difficile, con Kevin Pangos che spara a salve e con le Scarpette Rosse che non trovavano mai la via del canestro, la luca è stata la difesa, guidata dal proprio “Ministro”, Sir Kyle Hines.

L’ex CSKA Mosca e Veroli ha tirato giù una stoppata clamorosa a Youssoupha Fall, il quale ha quasi 20 anni in meno e soprattutto è circa 25 centimetri più alto del nativo di Sicklerville, Winslow, New Jersey, Stati Uniti.

Dopo 15 anni in Europa dovremmo essere ormai abituati a certe giocate difensive di Kyle Tyrrel Hines. E invece no. Riusciamo sempre a rimanere stupefatti da come uno alto neanche 2 metri riesca a essere così difensivamente dominante. Hines è davvero un caso studio di come una persona che non potrebbe farcela ce la fa e ce la fa a un livello assurdo.

Il tempismo con cui Hines legge il movimento di Fall è disarmante. Ti viene solo voglia di alzarti in piedi e sbattere fortissimo una mano contro l’altra. A prescindere dal tifo o da qualsiasi altro preconcetto mentale.

