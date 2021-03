VIDEO: la NCAA ha apportato alcune modifiche alla sala pesi femminile dopo le polemiche delle ultime ore

Nelle ultime 24 ore la NCAA era finita per l’ennesima volta nella bufera, stavolta per le disparità di trattamento tra atleti maschi e atlete femmine in occasione del Torneo NCAA che si sta disputando in questi giorni a Indianapolis. In particolare le lamentele delle ragazze, appoggiate anche da Kyrie Irving e Sabrina Ionescu sui social, si concentravano soprattutto sulla sala pesi: attrezzatissima per gli uomini, costituita solo da pochi manubri per le donne.

Come evidenziato da Sedona Prince delle Oregon Ducks, la NCAA ha preso dei provvedimenti e ha migliorato la sala pesi femminile, fornendola di migliori attrezzature e rendendola così quasi identica a quella maschile, un gesto apprezzato dalle giocatrici.

“Thank you @ncaa for listening to us.”@sedonaprince_ showed the differences in weight rooms for the men’s and women’s D1 basketball tournaments, and a change has been made. (Via Sedona Prince) @OnHerTurf pic.twitter.com/0O3uY1XqWz — NBC Sports (@NBCSports) March 20, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.