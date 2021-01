VIDEO: La prima tripla in NBA di Nico Mannion, sotto gli occhi di papà Pace

Nico Mannion sta compiendo i suoi primi passi nel mondo della NBA: questa notte, nella sconfitta dei suoi Warriors sul campo degli Utah Jazz per 127-108, l’italiano ha chiuso con 8 punti e 4 assist in 10′ di gioco, mandando anche a bersaglio la sua prima tripla da professionista, il tutto sotto gli occhi della sua famiglia.

.@niccolomannion knocks down the first triple of his @NBA career in front of his fam 💙 pic.twitter.com/NaiOq2rRkz

— Golden State Warriors (@warriors) January 24, 2021