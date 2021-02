VIDEO: LeBron fa cacciare una tifosa a bordo campo e lei spiega cos’è successo tramite le sue storie Instagram

Questa notte è stato un incontro acceso tra i Los Angeles Lakers e gli Atlanta Hawks mentre i campioni in carica affrontavano gli Hawks alla State Farm Arena. Le cose si sono fatte un po’ troppo esuberanti quando LeBron James è apparso in quello che sembrava uno scambio acceso con una tifosa degli Hawks seduto a bordo campo.

LeBron James and a courtside Hawks fan get into it, causing the refs to stop the game. 👀pic.twitter.com/XIHYGNvepX

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) February 2, 2021