Warriors contro McGruder, nella discussione entra anche Kevin Durant

Non solo Glen Davis, protagonista di un furente botta e risposta con Klay Thompson: anche Kevin Durant nelle scorse ore è entrato nell’accesa discussione tra parte dei Golden State Warriors e Rodney McGruder dopo l’ultima partita.

Ai commenti di Thompson e Draymond Green era seguita la replica di Wayne Ellington, in difesa del suo compagno. Dichiarazioni, quelle della guardia dei Detroit Pistons, riprese da tantissimi siti o pagine. E ad uno di questi post è spuntato anche il like di Durant, come a dirsi d’accordo con le parole di Ellington che definivano l’atteggiamento dei due Warriors “non professionale” e anzi accusavano Green di essere lui stesso un “finto duro”. Un like non trascurabile, visto il passato di KD in maglia Golden State e i suoi problemi, risalenti ormai a due stagioni fa, con lo stesso Draymond.

Kevin Durant liked this comment from Wayne Ellington calling Klay Thompson and Draymond Green unprofessional for their comments on Rodney McGruder.

Klay said McGruder could be out of the league soon, and Draymond wondered when he became the tough guy for the Pistons. pic.twitter.com/M6gi27yi7t

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) February 1, 2021