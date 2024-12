VIDEO: l’NBA commenta il CONTROVERSO finale tra Kings e Spurs… era fallo di Wemby su Sabonis?

San Antonio continua a giocare al di sopra delle aspettative all’inizio della stagione 2024-25. Gli Spurs si stanno affermando come una delle squadre più interessanti del campionato, essendo a 11-9 dopo aver sconfitto i Sacramento Kings per 127 a 125 domenica sera.

Tuttavia, la vittoria degli Spurs non è stata priva di polemiche. Con i Kings in svantaggio di sole tre lunghezze, Keldon Johnson ha sbagliato il suo secondo tiro libero, aprendo la porta a Sacramento per un potenziale pareggio a 125 punti. Purtroppo, Victor Wembanyama è sembrato scavalcare palesemente Domantas Sabonis per passare la palla a Chris Paul, con il veterano del parquet che ha prontamente messo in ghiaccio la partita realizzando i suoi due liberi.

I Kings si sono sentiti danneggiati dalla decisione degli arbitri di non fischiare contro gli Spurs. Ma secondo il Last-Two Minute Report ufficiale dell’NBA, gli Spurs non hanno commesso alcun fallo a fine partita. Infatti, è stato Sabonis a essere ritenuto colpevole di aver “stretto e trattenuto il braccio di Wembanyama”, dando quindi il via al “contatto illegale”.

Per L2M Report, an incorrect non-call was made when Sabonis clamped and held Victor Wembanyama's arm. NBA says Sabonis initiated the illegal contact between the two players during the rebound. #nba #porvida #sanantonio #gospursgo pic.twitter.com/i1OqntqByk — JeffGSpursKENS5 (@JeffGSpursZone) December 2, 2024

A un’analisi più attenta, sembrava che Sabonis fosse effettivamente colpevole di un’infrazione di questo tipo. Ad ogni modo, due torti non fanno una ragione, e non è detto che Wembanyama non si sia reso colpevole anche di un fallo su una palla vagante nella battaglia a rimbalzo contro la stella dei Kings.

