Pallacanestro Cantù, ecco il quarto americano: firmato Dustin Hogue

I minuti in maglia azzurra di Grant Basile settimana scorsa hanno cambiato lo status del lungo della Pallacanestro Cantù, che a stagione in corso è passato per regolamento da straniero (poiché nato negli USA) a italiano. Questo ha dato la possibilità alla squadra brianzola di mettere sotto contratto un altro americano, senza privarsi in realtà di nessuno. Così Cantù poco fa ha annunciato il quarto straniero del proprio roster: Dustin Hogue. Quarto, perché segue Tyrus McGee, appunto Grant Basile e Christian Burns, ormai italiano da molti anni per regolamento ma nato negli USA.

Hogue ha giocato anche in Serie A, a Trento, qualche anno fa ma nella scorsa stagione è stato in A2 alla Sebastiani Rieti. Ora, dopo qualche mese senza squadra, la firma a Cantù, che si rinforza così nonostante una posizione rassicurante in classifica, con un record di 9-4. Una reazione alla sconfitta netta subita ieri a Pesaro che ha portato anche a una mezza contestazione da parte della curva per quanto è stata bruciante, 90-67.

Nella scorsa stagione a Rieti, Hogue ha mantenuto 12.5 punti e 8.9 rimbalzi di media.

Il comunicato di Cantù:

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica di aver ingaggiato fino al termine della stagione sportiva 2024/25 l’atleta Dustin Hogue.

Nato a Yonkers, New York, il 30 giugno 1992, Dustin Hogue è un classico centro “undersized” di 200 cm per 100 kg. Dotato di notevole atletismo e verticalità, Hogue garantisce una presenza importante nel pitturato, grazie a un eccellente gioco in post basso e a una solida presenza a rimbalzo.

“Ringrazio la società per aver fatto un ulteriore sforzo per inserire un giocatore importante come Dustin. Si tratta di un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, perché abbiamo tutti in mente le sue annate con Trento e anche lo scorso anno a Rieti, in cui è stato grande protagonista. – commenta coach Nicola Brienza – È un giocatore di qualità e leadership, che ha sempre messo la squadra al primo posto e va quindi ad aumentare la qualità del nostro roster”.

LA CARRIERA

Dopo aver terminato la propria formazione cestistica nel prestigioso college di Iowa State, vola in Grecia per firmare il suo primo contratto da professionista con Neas Kifisias. Nella stagione disputata nella massima serie ellenica, Hogue dimostra subito un ottimo adattamento al basket europeo diventando il miglior rimbalzista della lega e firmando ben undici doppie-doppie. Viene così ingaggiato da Trento, dove continua a impressionare e si impone come uno dei migliori lunghi del campionato. Con una media nei playoff di 13.5 punti e 7.7 rimbalzi per partita, trascina Trento fino alla finale scudetto. Rimane in Trentino anche nelle due stagioni successive, confermandosi su ottimi livelli sia in Serie A che in EuroCup. L’ennesima ottima annata gli vale un contratto con i russi dell’Enisey Krasnojarsk, dove rimane per due anni. Nella stagione 2020-21 si trasferisce in Romania al Cluj-Napoca, con cui disputa anche la Basketball Champions League. L’anno successivo si divide tra gli ucraini del Prometey e i greci del Promitheas Patras, entrambe impegnate anche in Eurocup. Nell’ultima stagione esordisce in Serie A2 con Rieti, affermandosi come uno dei centri più dominanti di un campionato chiuso con una media di 12.5 punti e 8.9 rimbalzi. È protagonista anche nei playoff, in cui disputa tre gare con un bottino di 10 punti e 10 rimbalzi per partita, prima di chiudere anzitempo la stagione per un infortunio al tricipite.