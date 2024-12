Valerio Antonini espulso, arriva la decisione del Giudice Sportivo sulla sanzione

Ieri sera ci sono state grosse polemiche per via dell’allontanamento di Valerio Antonini, patron della Trapani Shark, dal parterre del PalaShark durante il terzo quarto della sfida contro Cremona. Il club granata poi nel post-partita ha pubblicato un furente comunicato stampa, accusando l’arbitro Lanzarini e chiedendo addirittura l’intervento di Gianni Petrucci. Non accettabile, secondo Trapani, il trattamento riservato dagli arbitri ad Antonini.

Poco fa è arrivata la decisione del Giudice Sportivo che ha inibito Valerio Antonini per 7 giorni. Il motivo, come scritto nel comunicato FIP, è l’essersi posizionato due volte a bordocampo protestando con gli arbitri. Non solo: il club è stato anche multato di 1.333€ per offese nei confronti della terna arbitrale.

SPORT INVEST TRAPANI. Ammenda di Euro 1.333,00 per offese, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri [art. 27,4bd RG rec.,art. 24,4 RG]

VALERIO ANTONINI (Presidente SPORT INVEST TRAPANI). Inibizione per giorni 7 – fino all’8 dicembre 2024 – per essersi posizionato, in due occasioni, a bordo campo tenendo un comportamento plateale e protestatario nei confronti degli arbitri. Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto della carica di Presidente ricoperta. [art. 35,1c RG rec.,art.21,5a RG,art. 24,4 RG]