VIDEO: Michael Jordan e Magic Johnson impazziscono a Capri sulle note di “Volare”

Michael Jordan e Magic Johnson sono in Italia per godersi le vacanze e in particolare in questo momento si trovano a Capri, una delle mete più amate dagli americani e soprattutto da Magic, dove ci viene più o meno ogni estate, come la Liguria, altra sua tappa fissa.

Ieri hanno cenato Da Paolino, uno dei ristoranti più famosi dell’isola campana, e si sono goduti la serata con una serenata di “Nel blu, dipinto di blu”, conosciuta anche e soprattutto come “Volare”, canzone di Domenico Modugno e Johnny Dorelli, scritta dallo stesso Modugno insieme a Franco Migliacci:

Tonight we enjoyed an incredible dinner at the world-famous Da Paolino Ristorante aka the lemon tree restaurant in Capri, Italy! AND I got to hang out with my great friend and the greatest basketball player to ever live, Michael Jordan, and his wife Yvette, Sam and LaTanya… pic.twitter.com/IQe05NkutC

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 12, 2023