Virtus Bologna, mercato: nuovo nome per la point guard, e Lundberg…

La Virtus Bologna è molto attiva sul mercato in questi ultimi giorni. Ufficializzati Achille Polonara, Bruno Mascolo e Devontae Cacok, i bianconeri ora si stanno concentrando sul reparto esterni orfano di Milos Teodosic, passato alla Stella Rossa. Secondo quanto riportato da Arale Weisberg di WallaSport, sito israeliano, la Virtus e il Maccabi Tel-Aviv sarebbero sulle tracce di Jaleen Smith, che ha appena ufficializzato il suo addio all’Alba Berlino.

Point guard 28enne americana con passaporto croato, Smith arriva da due stagioni nella capitale tedesca: l’ultima con 11.5 punti di media in EuroLega.

Maccabi Tel Aviv and Virtus Bologna in talks with Jaleen Smith https://t.co/BciGPe8hNu — Arale Weisberg (@Aralos10) July 12, 2023

Ma in casa Virtus continua a tenere banco anche la situazione di Iffe Lundberg. Dopo un anno e mezzo alla Virtus, il playmaker danese è in uscita ma, secondo Daniele Labanti, avrebbe rifiutato una proposta triennale da 3 milioni di euro da parte del Galatasaray. Lundberg, 8.0 punti di media nell’ultima stagione di EuroLega, sarà il focus di Virtus Bologna in uscita, così da liberare spazio per il mercato in entrata.