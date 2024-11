VIDEO: Mike Brown FURIBONDO con l’arbitro in Nets contro Kings

I Sacramento Kings hanno perso domenica 108 a 103 contro i Brooklyn Nets. Jordi Fernandez ha guidato i sorprendentemente buoni Nets, dove ha ricoperto il ruolo di Associate Head Coach con Mike Brown per due stagioni. Inoltre, Fernandez ha preparato la squadra al meglio contro la sua ex squadra, tirando 13 su 20 da tre nel primo tempo, con Cam Thomas che ha realizzato 34 punti (22 nel primo tempo). Tuttavia, una delle storie principali della partita è stata quella dell’allenatore dei Kings, Mike Brown, che ha accusato gli arbitri di non aver fischiato un fallo sulla corsa a canestro di Colby Jones.

Nonostante tutto il cinema che ha fatto, gli arbitri hanno assegnato all’allenatore solo un fallo tecnico e gli hanno permesso di rimanere in campo. Quando Mike Brown ha accusato gli arbitri, i Nets avevano un vantaggio di 19 punti sui Kings a metà del secondo quarto.

Come se non bastasse, Noah Clowney ha addirittura segnato un canestro da tre punti dall’altra parte del campo mentre Brown si scagliava contro l’arbitro, secondo i replay di ClutchPoints e Sean Cunningham su X, ex Twitter:

Mike Brown was FURIOUS at the refs 😳 Brown assessed a technical foul after that.pic.twitter.com/TXsDWb6vtl — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 25, 2024

Kings head coach Mike Brown was shown some grace by the official after not calling a foul on a driving Colby Jones, a few moments before the triple by Noah Clowney. Brown assessed just a technical foul. pic.twitter.com/Hqy92cdEbi — Sean Cunningham (@SeanCunningham) November 25, 2024

Leggi anche: Nenad Dimitrijevic, immagini preoccupanti con la Nazionale: gli ultimi aggiornamenti

EuroBasket 2025, le prime 6 squadre qualificate matematicamente alla competizione europea per nazioni